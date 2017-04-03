Посадовця "Укрзалізниці" судитимуть за фінансування тероризму

Встановлено, що у червні 2014 року громадянин України, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків начальника Ново-Кіндрашівської дистанції сигналізації та зв’язку Державного підприємства “Донецька залізниця”, протизаконно видав та забезпечив виконання наказу про звільнення громадянина від покладених обов’язків на час проходження служби у складі батальйону “Заря” та збереження за останнім основного місця роботи, видачу одноразової матеріальної допомоги і забезпечення виплати заробітної плати за його фактичної відсутності.

На підставі наказу та довідок підписаних так званим командиром батальйону “Заря”, в яких вказувалося, що вказана особа наразі проходить військову службу та виконує функції учасника одного з підрозділів терористичної організації “ЛНР”, бойовик отримав грошові кошти на загальну суму майже 20 тис. грн.

Таким чином посадовець державного підприємства вчинив дії з метою матеріального забезпечення терориста.

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Луганської області стосовно останнього проведено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Довідково: cанкція ч.1 ст.258-5 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, дніпропетровський бортпровідник “зливав” бойовикам інформацію про літаки АТО.