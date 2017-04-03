Чиновника "Укрзализныци" будут судить за финансирование терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Луганской области заочно будут судить чиновника Государственного предприятия "Донецкая железная дорога" по факту финансирования терроризма. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что в июне 2014 года гражданин Украины, находясь на должности исполняющего обязанности начальника Ново-Кондрашевская дистанции сигнализации и связи Государственного предприятия "Донецкая железная дорога", противозаконно выдал и обеспечил выполнение приказа об увольнении гражданина от возложенных обязанностей на время прохождения службы в составе батальона "Заря" и сохранение за последнеим основного места работы, выдачу единовременной материальной помощи и обеспечения выплаты заработной платы за его фактического отсутствия.
На основании приказа и справок подписанных так называемым командиром батальона "Заря", в которых указывалось, что указанное лицо в настоящее время проходит военную службу и выполняет функции участника одного из подразделений террористической организации "ЛНР", боевик получил денежные средства на общую сумму почти 20 тыс. грн.
Таким образом чиновник государственного предприятия совершил действия с целью материального обеспечения террориста.
Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Луганской области в отношении последнего проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.
Справка: Санкции ч.1 ст.258-5 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, днепропетровский бортпроводник "сливал" боевикам информацию о самолетах АТО.