Посадовця одного з сервісних центрів МВС затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На хабарі викрили начальника одного з територіальних сервісних центрів МВС Чернігівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Співробітники Головного управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю спільно з Головним слідчим управлінням СБ України під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генпрокуратури викрили на хабарі начальника одного з територіальних сервісних центрів МВС Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.
За даними спецслужби, посадовець вимагав двадцять тисяч доларів США від місцевого мешканця за перекваліфікацію дій обвинуваченого на менш тяжкий злочин.
"Під час слідчих дій встановлено, що зловмисник представлявся посередником, у якого для "вирішення питання" є попередня домовленість з працівником прокуратури Чернігівської області", - зазначили у СБУ.
Керівника центру затримали на робочому місці під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 2 тисячі доларів.
Посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Тривають першочергові слідчо-оперативні заходи для перевірки причетності до вчинення оборудки працівника прокуратури.
Нагадаємо, на Сумщині чоловік намагався "зам’яти" справу за непритягнення своєї жінки до відповідальності, які напередодні зупинили патрульні у стані алкогольного сп’яніння.