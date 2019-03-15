Чоловік п’яної водійки намагався “зам’яти” справу за хабар у 8 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У місті Охтирка, що на Сумщині, поліція затримала чоловіка, який намагався “зам’яти” справу за не притягнення своєї жінки до відповідальності, які напередодні зупинили патрульні у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
“У місті Охтирка, що на Сумщині, співробітники сектору патрульної поліції ГУНП у Сумській області помітили автівку, водій якої порушував правила дорожнього руху. Транспортний засіб зупинили і виявили за кермом жінку у стані сп’яніння. Про подію повідомили співмешканця водійки. Чоловік приїхав на зазначену адресу, і, дізнавшись про обставини інциденту, звернувся до інспектора СРПП, старшого лейтенанта поліції з пропозицією „зам’яти“ справу за „винагороду“. Поліцейський попередив про відповідальність за пропонування хабара та повідомив працівників внутрішньої безпеки поліції про цей факт”, — йдеться у повідомленні.
За матеріалами Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Охтирською місцевою прокуратурою області було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Чоловік п’яної водійки зустрівся з поліцейським і передав йому хабар 8 тисяч гривень, під час чого його було затримано.
За надання неправомірної вигоди службовій особі чоловікові готується оголошення підозри та загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
Нагадаємо, начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області та його заступник постануть перед судом за отримання хабара у 3 тисячі доларів США.