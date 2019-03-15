Чоловік п’яної водійки намагався “зам’яти” справу за хабар у 8 тис. грн

КИЇВ. 15 березня. УНН. У місті Охтирка, що на Сумщині, поліція затримала чоловіка, який намагався “зам’яти” справу за не притягнення своєї жінки до відповідальності, які напередодні зупинили патрульні у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.