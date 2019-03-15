Двох чиновників ДФС судитимуть за хабар від адвоката у 3 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області та його заступник постануть перед судом за отримання хабара у 3 тисячі доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Згідно із повідомленням, під час розслідування було встановлено, що чиновники отримали від адвоката хабар обсягом 3 тисячі доларів США за непритягнення його підзахисного до кримінальної відповідальності.
До суду скеровано обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою особою в інтересах третьої особи, будь-яких дій, з використанням свого службового становища, вчиненного за попередньою змовою групою осіб) КК України.
За скоєне кримінальне правопорушення посадовцям ДФС загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
Раніше УНН повідомляв, що оперуповноваженого у Дніпрі затримали з хабарем у тисячу доларів.