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Оперуповноваженого у Дніпрі затримали з хабарем у тисячу доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Оперуповноважений одного з відділень поліції Дніпра, погрожуючи підприємцю притягненням до кримінальної відповідальності та подальшим перешкоджанням бізнесу, вимагав від нього хабар. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Оперуповноваженого у Дніпрі затримали з хабарем у тисячу доларів

Так, до Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся мешканець Дніпра, який займається підприємницькою діяльністю. Він повідомив, що співробітник поліції вимагає з нього хабара за "нестворення проблем" та непритягнення в подальшому до відповідальності.

"Під час перевірки було встановлено, що до корупційних дій причетний 44-річний оперуповноважений сектору карного розшуку (СКР), капітан поліції. Факт вимагання ним грошей з підприємця задокументували", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єгері та поліцейські за хабарі дозволяли вилов риби біля ЧАЕС

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ військова прокуратура Південного регіону України розпочала кримінальне провадження, підслідність визначено за територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Полтаві.

За даними слідства, аби напевне отримати кошти, співробітник поліції вилучив транспортний засіб заявника.

"Невдовзі домовилися про передачу коштів. У службовому кабінеті капітан СКР поліції одержав "винагороду" від заявника – тисячу доларів США, а потім швидко заховав гроші", - розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали фігуранта і провели санкціонований обшук на його робочому місці, в автомобілі та у службовому гаражі. Саме в гаражному боксі знайшли пакунок з предметом хабара.

Крім того, поки тривали заходи на території зазначеного відділення поліції, правоохоронці виявили та вилучили заховані шприц з 4 мл та шприц з 1 мл опію ацетильованого, 2 сліп-пакети з амфетаміном та пакетик з екстазі, сліп-пакетик з амфетаміном. Все знайдене долучили до матеріалів справи.

"Затриманого на підставі ст.208 КПК України поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Готується оголошення підозри... Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, двох керівників слідчих відділів ДФС за вимагання і одержання 3 тис. доларів хабара від адвоката.

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