Оперуповноваженого у Дніпрі затримали з хабарем у тисячу доларів

Так, до Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся мешканець Дніпра, який займається підприємницькою діяльністю. Він повідомив, що співробітник поліції вимагає з нього хабара за "нестворення проблем" та непритягнення в подальшому до відповідальності.

"Під час перевірки було встановлено, що до корупційних дій причетний 44-річний оперуповноважений сектору карного розшуку (СКР), капітан поліції. Факт вимагання ним грошей з підприємця задокументували", - йдеться в повідомленні.

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За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ військова прокуратура Південного регіону України розпочала кримінальне провадження, підслідність визначено за територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Полтаві.

За даними слідства, аби напевне отримати кошти, співробітник поліції вилучив транспортний засіб заявника.

"Невдовзі домовилися про передачу коштів. У службовому кабінеті капітан СКР поліції одержав "винагороду" від заявника – тисячу доларів США, а потім швидко заховав гроші", - розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали фігуранта і провели санкціонований обшук на його робочому місці, в автомобілі та у службовому гаражі. Саме в гаражному боксі знайшли пакунок з предметом хабара.

Крім того, поки тривали заходи на території зазначеного відділення поліції, правоохоронці виявили та вилучили заховані шприц з 4 мл та шприц з 1 мл опію ацетильованого, 2 сліп-пакети з амфетаміном та пакетик з екстазі, сліп-пакетик з амфетаміном. Все знайдене долучили до матеріалів справи.

"Затриманого на підставі ст.208 КПК України поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Готується оголошення підозри... Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, двох керівників слідчих відділів ДФС за вимагання і одержання 3 тис. доларів хабара від адвоката.