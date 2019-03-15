Слідчих ДФС судитимуть за вимагання хабара у адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Київській області судитимуть двох керівників слідчих відділів Держфіскальної служби за вимагання і одержання 3 тис. доларів хабара від адвоката. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Службовці вимагали від адвоката 3 тис. доларів за непритягнення його підзахисного до кримінальної відповідальності. Їх затримали після отримання хабара.
До суду передали обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 ККУ - одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою особою в інтересах третьої особи, будь-яких дій, з використанням свого службового становища, вчиненного за попередньою змовою групою осіб.
Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та обмеження права займати певні посади.
Нагадаємо, Державна фіскальна служба відмовилася назвати суму сплачених податків українськими футбольними клубами, посилаючись на "відсутність письмової згоди від клубів на розголошення таких даних".