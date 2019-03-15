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Следователей ДФС будуть судить за вымогательство взятки у адвоката

Киев • УНН

 • 9148 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киевской области будут судить двух руководителей следственных отделов Госфискальной службы за вымогательство и получение 3 тыс. долларов взятки от адвоката. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Следователей ДФС будуть судить за вымогательство взятки у адвоката

Служащие требовали от адвоката 3 тыс. долларов за непривлечение его подзащитного к уголовной ответственности. Их задержали после получения взятки.

В суд передали обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК - получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя не совершение таким лицом в интересах третьего лица, любых действий с использованием своего служебного положения, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и ограничение права занимать определенные должности.

Напомним, Государственная фискальная служба отказалась назвать сумму уплаченных налогов украинскими футбольными клубами, ссылаясь на "отсутствие письменного согласия клубов на разглашение таких данных".

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