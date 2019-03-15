Оперуполномоченного в Днепре задержали со взяткой в тысячу долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Оперуполномоченный одного из отделений полиции Днепра, угрожая предпринимателю привлечением к уголовной ответственности и последующим препятствием бизнесу, требовал от него взятку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Так, в Днепропетровское управления Департамента внутренней безопасности НПУ обратился житель Днепра, который занимается предпринимательской деятельностью. Он сообщил, что сотрудник полиции требует с него взятку за "несоздание проблем" и непривлечение в дальнейшем к ответственности.
"В ходе проверки было установлено, что к коррупционным действиям причастен 44-летний оперуполномоченный сектора уголовного розыска (СКР), капитан полиции. Факт вымогательства им денег от предпринимателя задокументировали", - говорится в сообщении.
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По собранным материалам внутренней безопасности НПУ военная прокуратура Южного региона Украины начала уголовное производство, подследственность определена за территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Полтаве.
По данным следствия, чтобы наверняка получить средства, сотрудник полиции изъял транспортное средство заявителя.
"Вскоре договорились о передаче средств. В служебном кабинете капитан СКР полиции получил "вознаграждение" от заявителя - тысячу долларов США, а затем быстро спрятал деньги", - рассказали в полиции.
Правоохранители задержали фигуранта и провели санкционированный обыск на его рабочем месте, в автомобиле и в служебном гараже. Именно в гаражном боксе нашли пакет с предметом взятки.
Кроме того, пока продолжались мероприятия на территории указанного отделения полиции, правоохранители обнаружили и изъяли спрятанные шприц с 4 мл и шприц с 1 мл опия ацетилированного, 2 слип-пакеты с амфетамином и пакетик с экстази, слип-пакетик с амфетамином. Все найденное приобщили к материалам дела.
"Задержанный на основании ст.208 УПК Украины помещены в изолятор временного содержания. Готовится объявления подозрения... Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.
Напомним, двух руководителей следственных отделов ГФС за вымогательство и получение 3 тыс. долларов взятки от адвоката.