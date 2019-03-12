Єгері та поліцейські за хабарі дозволяли вилов риби біля ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Прокуратура Київської області припинила незаконний вилов риби на території зони відчуження Чорнобильської АЕС. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
Прокуратура Київської області здійснює процесуальне керівництво у двох кримінальних провадженнях за фактами вимагання неправомірної вигоди службовими особами місцевого відділу поліції, а також за фактами незаконного зайняття рибним добувним промислом способом масового знищення риби, на території зони відчуження Чорнобильської АЕС за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (хабар) та ч. 2 ст. 249 (незаконний рибний промисел) КК України.
Слідчим ГПУ знадобилось 6 місяців, щоб здобути докази причетності до протиправної діяльності єгерів Чорнобильського радіаційного-екологічного біосферного заповідника, ряду осіб, які за сприяння працівників місцевої поліції, у тому числі керівного складу, неправомірно потрапили до зони відчуження і безпосередньо здійснювали вилов риби.
Під час розслідування в межах кримінальних проваджень в браконьєрів вилучено понад 700 кг риби, яку виловлено на території зони відчуження Чорнобильської АЕС, близько кілометра сіток.
Сьогодні слідчі провели шість обшуків, у тому числі, у службових кабінетах керівників відділу поліції, Державному агентстві України з управління зоною відчуження у місті Чорнобиль, контрольно-пропускному пункті "Дитятко", а також Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Під час обшуків слідчі виявили та вилучили чорнові записи, знаряддя масового вилову риби, зброю та рибу.
Наразі ГПУ готує підозри особам, які здійснювали незаконний вилов риби, а також єгерям та працівникам місцевої поліції, які покривали таку протиправну діяльність.
Нагадаємо, на Київщині, у зоні відчуження Чорнобиля, на річці Прип’ять, міліціонери затримали двох рибалок, які незаконно виловили електровудкою 43 кг риби.