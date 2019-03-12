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Егеря и полицейские за взятки разрешали вылов рыбы возле ЧАЭС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Прокуратура Киевской области прекратила незаконную ловлю рыбы на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

Прокуратура Киевской области осуществляет процессуальное руководство в двух уголовных производствах по фактам вымогательства неправомерной выгоды должностными лицами местного отдела полиции, а также по фактам незаконного занятия рыбным добывающим промыслом способом массового уничтожения рыбы, на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст . 368 (взятка) и ч. 2 ст. 249 (незаконный рыбный промысел) УК Украины.

Следователям ГПУ понадобилось 6 месяцев, чтобы получить доказательства причастности к противоправной деятельности егерей Чернобыльского радиационного-экологического биосферного заповедника, ряда лиц, при содействии работников местной полиции, в том числе руководящего состава, неправомерно попали в зону отчуждения и непосредственно осуществляли лов рыбы.

В ходе расследования в пределах уголовных производств у браконьеров изъято более 700 кг рыбы, которую выловили на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, около километра сетей.

Сегодня следователи провели шесть обысков, в том числе, в служебных кабинетах руководителей отдела полиции, Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения в городе Чернобыль, контрольно-пропускном пункте "Дитятко", а также Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Во время обысков следователи обнаружили и изъяли черновые записи, орудия массового вылова рыбы, оружие и рыбу.

Сейчас ГПУ готовит подозрения лицам, осуществлявшим незаконный вылов рыбы, а также егерям и работникам местной полиции, которые покрывали такую противоправную деятельность.

Напомним, в Киевской области, в зоне отчуждения Чернобыля, на реке Припять, милиционеры задержали двух рыбаков, которые незаконно выловили электроудочкой 43 кг рыбы.

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