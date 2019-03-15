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Двух чиновников ГФС будут судить за взятку от адвоката в 3 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 9986 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Начальник третьего отдела по расследованию уголовных производств следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киевской области и его заместитель предстанут перед судом за получение взятки в размере 3 тысячи долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Двух чиновников ГФС будут судить за взятку от адвоката в 3 тыс. долларов

Согласно сообщению, в ходе расследования было установлено, что чиновники получили от адвоката взятку в размере 3 тысячи долларов США за непривлечение его подзащитного к уголовной ответственности.

В суд направлено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положении, неправомерной выгоды для себя за не совершение таким лицом в интересах третьего лица, любых действий с использованием своего служебного положения, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

За содеянное уголовное правонарушение чиновникам ГФС грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее УНН сообщал, что оперуполномоченного в Днепре задержали со взяткой в тысячу долларов.

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