Двух чиновников ГФС будут судить за взятку от адвоката в 3 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Начальник третьего отдела по расследованию уголовных производств следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киевской области и его заместитель предстанут перед судом за получение взятки в размере 3 тысячи долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Согласно сообщению, в ходе расследования было установлено, что чиновники получили от адвоката взятку в размере 3 тысячи долларов США за непривлечение его подзащитного к уголовной ответственности.
В суд направлено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положении, неправомерной выгоды для себя за не совершение таким лицом в интересах третьего лица, любых действий с использованием своего служебного положения, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
За содеянное уголовное правонарушение чиновникам ГФС грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее УНН сообщал, что оперуполномоченного в Днепре задержали со взяткой в тысячу долларов.