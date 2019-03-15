Муж пьяной водительницы пытался "замять" дело за взятку в 8 тыс. грн

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79208 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 176556 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142242 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206179 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251868 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213017 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246028 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208212 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487365 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241308 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
78%
Популярные новости

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

6 апреля, 14:53 • 16621 просмотра

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16362 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17401 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 16022 просмотра

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 14527 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264439 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240772 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326219 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487365 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578955 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32679 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206179 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79150 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75668 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81209 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Муж пьяной водительницы пытался "замять" дело за взятку в 8 тыс. грн

Киев • УНН

 • 11310 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В городе Ахтырка в Сумской области, полиция задержала мужчину, который пытался "замять" дело за непривлечение своей женщины к ответственности, которые накануне остановили патрульные в состоянии алкогольного опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Муж пьяной водительницы пытался "замять" дело за взятку в 8 тыс. грн

"В городе Ахтырка в Сумской области, сотрудники сектора патрульной полиции ГУНП в Сумской области заметили автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Транспортное средство остановили и обнаружили за рулем женщину в состоянии опьянения. О происшествии сообщили сожителя водительницы. Мужчина приехал по указанному адресу, и, узнав об обстоятельствах инцидента, обратился к инспектору СРПП, старшего лейтенанта полиции с предложением "замять" дело за "вознаграждение". Полицейский предупредил об ответственности за предложение взятки и сообщил сотрудникам внутренней безопасности полиции об этом факте", - говорится в сообщении.

По материалам Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ Ахтырской местной прокуратурой области было начато уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина пьяной водительницы встретился с полицейским и передал ему взятку 8 тысяч гривен, во время чего он был задержан.

За предоставление неправомерной выгоды должностному лицу мужчине готовится объявления подозрения и грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, начальник третьего отдела по расследованию уголовных производств следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киевской области и его заместитель предстанут перед судом за получение взятки в 3000 долларов США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.34
Bitcoin
$78,036.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,014.69
Ethereum
$1,585.21