Муж пьяной водительницы пытался "замять" дело за взятку в 8 тыс. грн

"В городе Ахтырка в Сумской области, сотрудники сектора патрульной полиции ГУНП в Сумской области заметили автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Транспортное средство остановили и обнаружили за рулем женщину в состоянии опьянения. О происшествии сообщили сожителя водительницы. Мужчина приехал по указанному адресу, и, узнав об обстоятельствах инцидента, обратился к инспектору СРПП, старшего лейтенанта полиции с предложением "замять" дело за "вознаграждение". Полицейский предупредил об ответственности за предложение взятки и сообщил сотрудникам внутренней безопасности полиции об этом факте", - говорится в сообщении.

По материалам Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ Ахтырской местной прокуратурой области было начато уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина пьяной водительницы встретился с полицейским и передал ему взятку 8 тысяч гривен, во время чего он был задержан.

За предоставление неправомерной выгоды должностному лицу мужчине готовится объявления подозрения и грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, начальник третьего отдела по расследованию уголовных производств следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киевской области и его заместитель предстанут перед судом за получение взятки в 3000 долларов США.