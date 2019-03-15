Чиновника одного из сервисных центров МВД задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На взятке разоблачили начальника одного из территориальных сервисных центров МВД Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Сотрудники Главного управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью совместно с Главным следственным управлением СБ Украины под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генпрокуратуры разоблачили на взятке начальника одного из территориальных сервисных центров МВД Черниговской области", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, чиновник требовал двадцать тысяч долларов США от местного жителя за переквалификацию действий обвиняемого на менее тяжкое преступление.
"Во время следственных действий установлено, что злоумышленник представлялся посредником, у которого для "решения вопроса" есть предварительная договоренность с работником прокуратуры Черниговской области", - отметили в СБУ.
Руководителя центра задержали на рабочем месте при получении очередной части неправомерной выгоды в размере 2000 долларов.
Должностному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия для проверки причастности к совершению сделки работника прокуратуры.
Напомним, в Сумской области мужчина пытался "замять" дело за непривлечение своей жены к ответственности, которые накануне остановили патрульные в состоянии алкогольного опьянения.