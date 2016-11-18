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Посадовців "Укрзалізниці" судитимуть за розкрадання коштів у Дніпрі

Посадовців "Укрзалізниці" судитимуть за розкрадання коштів у Дніпрі

Київ • УНН

 • 6175 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Дніпрі судитимуть службовців “Укрзалізниці” та працівників підприємства, які заволоділи державними коштами на суму понад 1,3 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Так, службовці «Укрзалізниці» з метою заволодіння державним майном розробили та погодили документацію і техніко-економічне обґрунтування необхідності проведення ремонтних робіт опор мостів. При цьому вони значно завищили їх кількість та вартість, а також забезпечили перемогу у торгах спеціально для цього створеному товариству з обмеженою відповідальністю. У подальшому, достовірно знаючи, що фактично ремонтні роботи не проводяться, службовці «Укрзалізниці» підписали акти приймання виконаних робіт, через що товариству було безпідставно перераховано бюджетні кошти.

Усього внаслідок злочинних дій вказаних осіб ПАТ «Укрзалізниця» (100% акцій якого належать державі) завдано матеріальних збитків на суму понад 1,3 млн грн.

Службовців судитимуть за ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.5 ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Українські Національні Новини

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