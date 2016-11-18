Должностных лиц "Укрзализныци" будут судить за хищение средств в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Днепре будут судить служащих "Укрзализныци" и работников предприятия, которые завладели государственными средствами на сумму свыше 1,3 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Так, служащие "Укрзализныци" с целью завладения государственным имуществом разработали и согласовали документацию и технико-экономическое обоснование необходимости проведения ремонтных работ опор мостов. При этом они значительно завысили их количество и стоимость, а также обеспечили победу в торгах специально для этого созданному обществу с ограниченной ответственностью. В дальнейшем, зная, что фактически ремонтные работы не проводятся, служащие "Укрзализныци" подписали акты приемки выполненных работ, в результате чего обществу было безосновательно перечислены бюджетные средства.
Всего в результате преступных действий указанных лиц ПАО "Укрзализныця" (100% акций которого принадлежат государству) нанесен материальный ущерб на сумму более 1,3 млн грн.
Служащих будут судить по ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.