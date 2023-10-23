Посадовиця Національної академії внутрішніх справ вимагала у студентів 400 доларів за успішну здачу сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Керівницю відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ викрито на хабарі розміром в 400 доларів, який вона вимагала за здачу сесії. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, пише УНН.
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За даними слідства, підозрювана за 400 доларів США мала посприяти двом студентам в успішній здачі сесії. Окрім цього, вона вимагала від студентів навчальної групи надати їй «благодійний внесок», щоб майбутні юристи отримали лояльне ставлення з її боку та позитивне оцінювання їх учбових результатів.
У ході слідства задокументовано одержання нею понад 37 тис грн хабара.
Правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини оговореної суми.
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