Чиновница Национальной академии внутренних дел требовала у студентов 400 долларов за успешную сдачу сессии

Детали

По данным следствия, подозреваемая за 400 долларов США должна была помочь двум студентам в успешной сдаче сессии. Кроме этого, она требовала от студентов учебной группы предоставить ей «благотворительный взнос», чтобы будущие юристы получили лояльное отношение с ее стороны и положительную оценку их учебных результатов.

В ходе следствия задокументировано получение ею более 37 тыс грн взятки.

Правоохранители задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части оговоренной суммы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье разоблачили педагогов-взяточников — ОВА