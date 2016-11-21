Посадовець Управління соцзахисту на Донеччині “погоріла” на хабарі

Установлено, що жінка регулярно отримувала гроші від громадян за позачергову видачу довідок щодо підтвердження статусу переселенців. За вирішення вказаних питань посадовець отримувала від 100 до 200 гривень з кожного громадянина. За даними правоохоронців, протягом місяця кількість людей, які платили за “прискорення” сягала сотні осіб.

Дії співробітниці УСЗН кваліфіковано за ч.3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди) ККУ.

Наразі слідчо-оперативні заходи тривають.