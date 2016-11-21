Служащий Управления соцзащиты в Донецкой области "погорела" на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Донецкой области правоохранители разоблачили должностное лицо Управления социальной защиты населения Марьинского районного государственной администрации в систематическом получении взяток. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что женщина регулярно получала деньги от граждан за внеочередную выдачу справок о подтверждении статуса переселенцев. За решение указанных вопросов чиновник получала от 100 до 200 гривен с каждого гражданина. По данным правоохранителей, в течение месяца количество людей, которые платили за "ускорение" достигало сотни человек.
Действия сотрудницы УСЗН квалифицировали по ч.3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК.
Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.