Служащий Управления соцзащиты в Донецкой области "погорела" на взятке

Установлено, что женщина регулярно получала деньги от граждан за внеочередную выдачу справок о подтверждении статуса переселенцев. За решение указанных вопросов чиновник получала от 100 до 200 гривен с каждого гражданина. По данным правоохранителей, в течение месяца количество людей, которые платили за "ускорение" достигало сотни человек.

Действия сотрудницы УСЗН квалифицировали по ч.3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК.

Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.