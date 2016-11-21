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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Служащий Управления соцзащиты в Донецкой области "погорела" на взятке

Киев • УНН

 • 6943 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Донецкой области правоохранители разоблачили должностное лицо Управления социальной защиты населения Марьинского районного государственной администрации в систематическом получении взяток. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Служащий Управления соцзащиты в Донецкой области "погорела" на взятке

Установлено, что женщина регулярно получала деньги от граждан за внеочередную выдачу справок о подтверждении статуса переселенцев. За решение указанных вопросов чиновник получала от 100 до 200 гривен с каждого гражданина. По данным правоохранителей, в течение месяца количество людей, которые платили за "ускорение" достигало сотни человек.

Действия сотрудницы УСЗН квалифицировали по ч.3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК.

Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

 

Украинские Национальные Новости

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