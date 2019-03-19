Посадовець Держпродспоживслужби вимагав хабар за реєстрацію сільгосптехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Посадовця Головного управління Державної продовольчо-споживчої служби в Одеській області викрили на систематичному отриманні хабарів за реєстрацію сільгосптехніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Оперативники спецслужби встановили, що посадовець одного з підрозділів Держпродспоживслужби налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб за реєстрацію сільгосптехніки. До протиправної діяльності посадовець залучив посередника", - йдеться в повідомленні.
За даними спецслужби, власники техніки зверталися до посадовця, щоб зареєструвати і отримати відповідні документи та номерні знаки.
"Він створював штучні умови, що не дозволяли зареєструвати техніку, і "наполегливо" рекомендував звернутися до посередника для "вирішенні питання". Спільник оголошував підприємцям умови, за яких можна безперешкодно оформити техніку, а також отримував від них неправомірну вигоду", - прокоментували у СБУ.
Так, вартість реєстрації, зокрема міні-тракторів, становила від 3,5 до 8 тисяч гривень залежно від модифікації та вартості. За місяць зловмисники оформлювали 10-15 одиниць техніки. СБУ задокументувала кілька фактів отримання неправомірної вигоди.
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У ході обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили гроші, отримані від протиправної діяльності, та інші речові докази проведення оборудки.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України посадовцю та посереднику оголосили про підозру в скоєнні злочину. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в Донецькій області двоє співробітників поліції, які є братами, погоріли на хабарі.