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Чиновник Госпродпотребслужбы требовал взятку за регистрацию сельхозтехники

Киев • УНН

 • 13064 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Чиновник Главного управления Государственной продовольственно-потребительской службы в Одесской области разоблачили в систематическом получении взяток за регистрацию сельхозтехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Чиновник Госпродпотребслужбы требовал взятку за регистрацию сельхозтехники

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник одного из подразделений Госпродпотребслужбы наладил механизм получения неправомерной выгоды от физических лиц за регистрацию сельхозтехники. К противоправной деятельности чиновник привлек посредника", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, владельцы техники обращались к чиновнику, чтобы зарегистрировать и получить соответствующие документы и номерные знаки.

"Он создавал искусственные условия, которые не позволяли зарегистрировать технику, и "настойчиво" рекомендовал обратиться к посреднику для "решении вопроса". Сообщник объявлял предпринимателям условия, при которых можно беспрепятственно оформить технику, а также получал от них неправомерную выгоду", - прокомментировали в СБУ.

Так, стоимость регистрации, в частности мини-тракторов, составляла от 3,5 до 8 тысяч гривен в зависимости от модификации и стоимости. За месяц злоумышленники оформляли 10-15 единиц техники. СБУ задокументировала несколько фактов получения неправомерной выгоды.

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В ходе обысков по местам работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли деньги, полученные от противоправной деятельности, и другие вещественные доказательства проведения сделки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины должностному лицу и посреднику объявили о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Донецкой области двое сотрудников полиции, которые являются братьями, погорели на взятке.

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