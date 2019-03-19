Чиновник Госпродпотребслужбы требовал взятку за регистрацию сельхозтехники
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Чиновник Главного управления Государственной продовольственно-потребительской службы в Одесской области разоблачили в систематическом получении взяток за регистрацию сельхозтехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник одного из подразделений Госпродпотребслужбы наладил механизм получения неправомерной выгоды от физических лиц за регистрацию сельхозтехники. К противоправной деятельности чиновник привлек посредника", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, владельцы техники обращались к чиновнику, чтобы зарегистрировать и получить соответствующие документы и номерные знаки.
"Он создавал искусственные условия, которые не позволяли зарегистрировать технику, и "настойчиво" рекомендовал обратиться к посреднику для "решении вопроса". Сообщник объявлял предпринимателям условия, при которых можно беспрепятственно оформить технику, а также получал от них неправомерную выгоду", - прокомментировали в СБУ.
Так, стоимость регистрации, в частности мини-тракторов, составляла от 3,5 до 8 тысяч гривен в зависимости от модификации и стоимости. За месяц злоумышленники оформляли 10-15 единиц техники. СБУ задокументировала несколько фактов получения неправомерной выгоды.
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В ходе обысков по местам работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли деньги, полученные от противоправной деятельности, и другие вещественные доказательства проведения сделки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины должностному лицу и посреднику объявили о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Донецкой области двое сотрудников полиции, которые являются братьями, погорели на взятке.