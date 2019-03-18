Затриманий на хабарі чоловік виявився колишнім викладачем чернівецького вишу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівцях, 53 річний чоловік, якого затримали на отриманні хабара виявився колишнім викладачем військової кафедри чернівецького вишу, адже раніше був звільнений за власним бажанням. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Чернівецької області.
“На етапі документування протиправних дій зловмисник назвався потерпілому представником вишу, перебуваючи на території та у службових приміщеннях цього навчального закладу. Під час досудового розслідування слідчими ГУ НП встановлено, що зловмисник на момент затримання вже не працював на військовій кафедрі. Оскільки раніше був звільнений за власним бажанням”, — йдеться в повідомленні.
Досудове слідство триває, зокрема поліцейськими вивчається питання законності перебування затриманої особи у службових приміщеннях навчального закладу після звільнення.
Також, 53 річний чоловік обґрунтовано підозрюється у вчинені злочинів передбачених ч.4 ст.27 (види співучасників) та ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Нагадаємо, у Чернівецькому Національному університеті повідомили, що жодного з їхніх викладачів не затримували, а затриманий вже не працює у виші і, тим більше, не є завідувачем кафедри.