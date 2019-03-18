Задержанный на взятке мужчина оказался бывшим преподавателем черновицкого вуза
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черновцах, 53 летний мужчина, которого задержали на получении взятки оказался бывшим преподавателем военной кафедры черновицкого вуза, ведь ранее был уволен по собственному желанию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
"На этапе документирования противоправных действий злоумышленник назвался пострадавшему представителем вуза, находясь на территории и в служебных помещениях этого учебного заведения. Во время досудебного расследования следователями ГУ НП установлено, что злоумышленник на момент задержания уже не работал на военной кафедре. Поскольку ранее был уволен по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Досудебное следствие продолжается, в частности полицейскими изучается вопрос законности пребывания задержанного в служебных помещениях учебного заведения после увольнения.
Также, 53 летний мужчина обоснованно подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.27 (виды соучастников) и ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Напомним, в Черновицком Национальном университете сообщили, что ни одного из их преподавателей не задерживали, а задержанный уже не работает в вузе и, тем более, не является заведующим кафедрой.