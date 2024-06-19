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Португалія перемогла Чехію в останньому матчі першого туру Євро-2024

Київ • УНН

 • 18289 перегляди

В останньому матчі першого туру Євро-2024 Португалія перемогла Чехію з рахунком 2:1, причому Кріштіану Роналду оновив кілька рекордів, а Консейсану забив переможний гол у компенсований час.

Португалія перемогла Чехію в останньому матчі першого туру Євро-2024

Національна команда Португалії здобула перемогу над збірною Чехії в стартовому турі групи F чемпіонату Європи. Поєдинок, який закрив програму першого туру на Євро-2024, закінчився з рахунком 2:1. Про це пише Ua-football, передає УНН.

Деталі

У першому таймі моменти створювали виключно гравці збірної Португалії. Двічі завдав ударів Кріштіану Роналду, який оновив одразу кілька рекордів – за кількістю поєдинків та участю у шести чемпіонатах Європи з футболу.

Матч Португалія – Чехія став першим на Євро-2024, перший тайм якого закінчився безгольовою нічиєю 0:0. Після перерви рахунок відкрили чехи: першим же ударом у площину воріт відзначився форвард Лукаш Провод. Португалія змогла зрівняти рахунок через сім хвилин після пропущеного голу. М'яч у свої ворота зрізав захисник Робін Гранач.

До кінця гри Чехія відзначилася лише однією атакою на ворота Португалії. На 86-й хвилині відзначився Діогу Жота, але після перегляду VAR арбітри зафіксували офсайд у Кріштіану Роналду, який завдав удару у штангу перед добиванням від партнера.

У компенсований час Португалія все ж вирвала перемогу. Простріл Нету зміг замкнути Францішку Консейсау, який встановив остаточний рахунок – 2:1.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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