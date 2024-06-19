Национальная команда Португалии одержала победу над сборной Чехии в стартовом туре группы F чемпионата Европы. Поединок, который закрыл программу первого тура на Евро-2024, закончился со счетом 2:1. Об этом пишет Ua-football, передает УНН.

Детали

В первом тайме моменты создавали исключительно игроки сборной Португалии. Дважды нанес удары Криштиану Роналду, который обновил сразу несколько рекордов - по количеству поединков и участию в шести чемпионатах Европы по футболу.

Матч Португалия - Чехия стал первым на Евро-2024, первый тайм которого закончился безголевой ничьей 0:0. После перерыва счет открыли чехи: первым же ударом в створ ворот отметился форвард Лукаш Провод. Португалия смогла сравнять счет через семь минут после пропущенного гола. Мяч в свои ворота срезал защитник Робин Гранач.

До конца игры Чехия отметилась лишь одной атакой на ворота Португалии. На 86-й минуте отличился Диогу Жота, но после просмотра VAR арбитры зафиксировали офсайд у Криштиану Роналду, который нанес удар в штангу перед добиванием от партнера.

В компенсированное время Португалия все же вырвала победу. Прострел Нету смог замкнуть Францишку Консейсау, который установил окончательный счет - 2:1.

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