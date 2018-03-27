Португалія у меншості зазнала поразки в спарингу проти Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Збірна Нідерландів завдала розгромної поразки футболістам Португалії у товариському матчі, яка пройшла в Женеві, передає кореспондент УНН.
Нідерландці захопили ініціативу на полі і на 11 хвилині відкрили рахунок. Після не зовсім вдалого удару Ван де Бека доправляти м’яч в ціль в один дотик прийнявся Мемфіс Депай. Помилки в захисті призвели до ще одного пропущеного м’яча колективу на чолі із Кріштіану Роналду на 32 хвилині. Простріл Де Лігта закінчився ударом головою з кількох метрів до воріт ніким не прикритим Райаном Бабелем.
Крапку у першому таймі, і як виявилося у протистоянні, поставив захисник “Ліверпуля” Ван Дейк. Капітана нідерландців залишили самого у штрафній, і той направив м’яч у дальній нижній кут Лопеша — 3:0.
Примітно, що збірна на чолі з Кріштіану Роналду догравала зустріч у меншості. На 61 хвилині другу жовту картку отримав Канселу.
Склади збірних:
Португалія: Лопеш, Канселу, Руй, Роланду (Нету, 46), Фонте, Фернандеш, Сілва (Гуедеш, 46), Фернандеш, Гомеш (Сілва, 46), Куарежма (Мартінш, 55), Роналду (Моутінью, 68);
Нідерланди: Сіллессен, Тете, Аке, Дейк, Де Лігт, Вильєна (Врей, 67), Ван де Бек, Проппер, Вейналдум (Рон, 68), Бабель, Депай.
Примітно, що першу звитягу на посту головного тренера Нідерландів здобув Рональд Куман.