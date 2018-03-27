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Португалия в меньшинстве потерпела поражение в спарринге против Нидерландов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Сборная Нидерландов нанесла разгромное поражение футболистам Португалии в товарищеском матче, который прошёл в Женеве, передает корреспондент УНН.

Голландцы захватили инициативу на поле и на 11 минуте открыли счет. После не совсем удачного удара Ван де Бека доставлять мяч в цель в одно касание принялся Депай. Ошибки в защите привели к еще одному пропущенному мячу коллектива во главе с Криштиану Роналду на 32 минуте. Прострел Где Лигта закончился ударом головой с нескольких метров до ворот никем не прикрытым Райаном Бабелем.

Точку в первом тайме, и как оказалось в противостоянии поставил защитник “Ливерпуля” Ван Дейк. Капитана голландцев оставили одного в штрафной, и тот направил мяч в дальний нижний угол Лопеша — 3:0.

Примечательно, что сборная во главе с Криштиану Роналду доигрывали встречу в меньшинстве. На 61 минуте вторую желтую карточку получил Канселу.

Составы сборных:

Португалия: Лопеш, Канселу, Руй, Роланду (Нету, 46), Фонте, Фернандес, Силва (Геде, 46), Фернандеш, Гомеш (Силва, 46), Куарежма (Мартинш, 55), Роналду (Моутинью, 68);

Нидерланды: Силлессен, Тете, Аке, Дейк, где Лигт, Вильена (Врэй, 67), Ван де Бек, Проппер, Вейналдум (Рон, 68), Бабель, Деппа.

Примечательно, что первую победу на посту главного тренера Нидерландов получил Рональд Куман.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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