Порошенко заявив, що під час обрання глави єдиної УПЦ ніхто тиснути не буде

“Ніхто ні на кого тиснути не буде і не повинен, бо це вибір кожного православного — визначитися, до якого храму йому ходити. Або до храму, де моляться за Кирила, або до храму, де моляться за Україну... І така можливість надається раз на тисячу років. Я твердо переконаний, що вистачить мудрості, вистачить відповідальності в українських ієрархів для того, щоб цей вибір зробити правильний...”, — заявив Глава держави.

Як інформував УНН, Президент України Петро Порошенко спрогнозував, що є велика вірогідність того, що Об’єднавчий собор відбудеться у грудні, де буде обрано главу єдиної української православної церкви.