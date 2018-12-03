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Порошенко заявив, що під час обрання глави єдиної УПЦ ніхто тиснути не буде

Київ • УНН

 • 10728 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що під час обрання патріарха єдиної Української православної церкви ніхто тиснути не буде. Про це він сьогодні сказав в ефірі ICTV, передає УНН.

“Ніхто ні на кого тиснути не буде і не повинен, бо це вибір кожного православного — визначитися, до якого храму йому ходити. Або до храму, де моляться за Кирила, або до храму, де моляться за Україну... І така можливість надається раз на тисячу років. Я твердо переконаний, що вистачить мудрості, вистачить відповідальності в українських ієрархів для того, щоб цей вибір зробити правильний...”, — заявив Глава держави.

Як інформував УНН, Президент України Петро Порошенко спрогнозував, що є велика вірогідність того, що Об’єднавчий собор відбудеться у грудні, де буде обрано главу єдиної української православної церкви.

Українські Національні Новини

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