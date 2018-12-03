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Порошенко заявил, что во время избрания главы единой УПЦ никто давить не будет

Порошенко заявил, что во время избрания главы единой УПЦ никто давить не будет

Киев  •  УНН

 • 10716 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время избрания патриарха единой Украинской православной церкви никто давить не будет. Об этом он сегодня сказал в эфире ICTV, передает УНН.

“Никто ни на кого давить не будет и не должен, потому что это выбор каждого православного — определиться, в какой храм ему ходить. Или в храм, где молятся за Кирилла, или в храм, где молятся за Украину... И такая возможность предоставляется раз в тысячу лет. Я твердо убежден, что хватит мудрости, хватит ответственности в украинских иерархов для того, чтобы этот выбор сделать правильный...”, — заявил глава государства.

Как информировал УНН, Президент Украины Петр Порошенко спрогнозировал, что есть большая вероятность того, что Объединительный собор состоится в декабре, где будет избран глава единой украинской православной церкви.

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