Порошенко заявил, что во время избрания главы единой УПЦ никто давить не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время избрания патриарха единой Украинской православной церкви никто давить не будет. Об этом он сегодня сказал в эфире ICTV, передает УНН.
“Никто ни на кого давить не будет и не должен, потому что это выбор каждого православного — определиться, в какой храм ему ходить. Или в храм, где молятся за Кирилла, или в храм, где молятся за Украину... И такая возможность предоставляется раз в тысячу лет. Я твердо убежден, что хватит мудрости, хватит ответственности в украинских иерархов для того, чтобы этот выбор сделать правильный...”, — заявил глава государства.
Как информировал УНН, Президент Украины Петр Порошенко спрогнозировал, что есть большая вероятность того, что Объединительный собор состоится в декабре, где будет избран глава единой украинской православной церкви.