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Об’єднавчий собор може відбутися вже у грудні - Президент

Об’єднавчий собор може відбутися вже у грудні - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко спрогнозував, що є велика вірогідність того, що Об’єднавчий собор відбудеться у грудні, де буде обрано главу єдиної української православної церкви. Про це він сьогодні сказав в ефірі ICTV, передає УНН.

“Ми маємо величезний шанс, щоби це відбулося в грудні. Те, про що мріяли, про що молилися мільйони українців... Велика вірогідність, щоб Об’єднавчий собор відбувся в грудні”, — зазначив Президент.

Порошенко наголосив, що важливим є те, аби держава не втручалася в діяльність церкви.

Нагадуємо, рішення про надання автокефалії Українській православній церкві ухвалене і буде реалізоване у найближчий час. Про це повідомив у Facebook представник Президента на синоді у Стамбулі Ростислав Павленко.

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