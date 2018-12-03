Объединительный собор может произойти уже в декабре - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко спрогнозировал, что есть большая вероятность того, что Объединительный собор состоится в декабре, где будет избран глава единой украинской православной церкви. Об этом он сегодня сказал в эфире ICTV, передает УНН.
“Мы имеем огромный шанс, чтобы это произошло в декабре. То, о чем мечтали, о чем молились миллионы украинцев... Велика вероятность, чтобы Объединительный собор состоялся в декабре”, — отметил Президент.
Порошенко подчеркнул, что важно, чтобы государство не вмешивалось в деятельность церкви.
Напоминаем, решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви принято и будет реализовано в ближайшее время. Об этом сообщил в Facebook представитель Президента в синоде в Стамбуле Ростислав Павленко.