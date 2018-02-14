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Порошенко: сотні ветеранів Афгану знаходяться на передовій АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сотні ветеранів, що пройшли Афганістан, поповнили ряди силових підрозділів України. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час зустрічі з ветеранами Афганістану, передає кореспондент УНН.

“Дуже важливо, що бойовий досвід афганців став надзвичайно цінним для українського війська, особливо в перші найтяжчі місяці війни, захищаючи Україну проти Російської агресії. І сьогодні, сотні загартованих в боях ветеранів перебувають на передньому краї боротьби з агресором, виконуючи надважливі завдання в складі збройних сил, Національної гвардії, державної прикордонної служби, СБУ та інших силових підрозділів”, — зазначив Президент.

За його словами, велика кількість “афганців” віддали життя, захищаючи державу від російської агресії. Президент зокрема згадав командира афганської сотні самооборони майдану, старшого сержанта Олега Міхнюка, якому було посмертно надано статус героя України.

Нагадаємо, як заявив Президент України Петро Порошенко, понад 3 тисячі українців загинули в Афгані на догоду імперським амбіціям СРСР.

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