Порошенко: сотни ветеранов Афгана находятся на передовой АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сотни ветеранов, прошедших Афганистан, пополнили ряды силовых подразделений Украины. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с ветеранами Афганистана, передает корреспондент УНН.
"Очень важно, что боевой опыт афганцев стал чрезвычайно ценным для украинской армии, особенно в первые тяжелые месяцы войны, защищая Украину против Российской агрессии. И сегодня, сотни закаленных в боях ветеранов находятся на переднем крае борьбы с агрессором, выполняя сверхважные задачи в составе вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ и других силовых подразделений", - отметил Президент.
По его словам, большое количество "афганцев" отдали жизнь, защищая государство от российской агрессии. Президент, в частности вспомнил командира афганской сотни самообороны площади, старшего сержанта Олега Михнюка, которому было посмертно присвоен статус Героя Украины.
Напомним, как заявил Президент Украины Петр Порошенко, более 3000 украинцев погибли в Афгане в угоду имперским амбициям СССР.