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Порошенко пообіцяв докласти зусиль для скорішого запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі

Порошенко пообіцяв докласти зусиль для скорішого запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі

Київ • УНН

 • 7998 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко пообіцяв зробити все можливе для того, щоб якнайшвидше запровадити миротворчу місію ООН на окупованому Донбасі, повідомляє УНН.

“Буду робити все можливе, щоб якнайшвидше запровадити миротворчу місію ООН на окупованому Донбасі. Це — єдиний варіант, який може зупинити вбивства, як можна відновити український суверенітет на окупованому Донбасі. Для цього достатньо, щоб Росія пішла з окупованих територій”, — написав Президент України.

Як повідомляв УНН, на думку Президента України, присутність миротворців згідно з мандатом Ради Безпеки ООН на всій окупованій території може допомогти створити умови для проведення чесних та відкритих виборів на Донбасі.

Буду робити все можливе, щоб якнайшвидше запровадити миротворчу місію ООН на окупованому Донбасі. Це - єдиний варіант, який може зупинити вбивства, як можна відновити український суверенітет на окупованому Донбасі.
Для цього достатньо, щоб Росія пішла з окупованих територій. pic.twitter.com/LcLYOVLSTb

— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 березня 2018 р.

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