Порошенко пообещал приложить усилия для скорейшего введения миротворческой миссии ООН на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе, сообщает УНН.
"Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это - единственный вариант, который может остановить убийства, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе. Для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий", - написал Президент Украины.
Как сообщал УНН, по мнению Президента Украины, присутствие миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН на всей оккупированной территории может помочь создать условия для проведения честных и открытых выборов на Донбассе.
Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это - единственный вариант, который может остановить убийства, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе.
Для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий. pic.twitter.com/LcLYOVLSTb