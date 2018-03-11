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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37626 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53399 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56993 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101955 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92903 просмотра

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Порошенко пообещал приложить усилия для скорейшего введения миротворческой миссии ООН на Донбассе

Порошенко пообещал приложить усилия для скорейшего введения миротворческой миссии ООН на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 7998 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе, сообщает УНН.

"Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это - единственный вариант, который может остановить убийства, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе. Для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий", - написал Президент Украины.

Как сообщал УНН, по мнению Президента Украины, присутствие миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН на всей оккупированной территории может помочь создать условия для проведения честных и открытых выборов на Донбассе.

Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это - единственный вариант, который может остановить убийства, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе.
Для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий. pic.twitter.com/LcLYOVLSTb

- Петр Порошенко (@poroshenko) 11 марта 2018

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