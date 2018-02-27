Порошенко і Лукашенко обговорили проведення українсько-білоруського форуму регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко і Президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову, під час якої обговорили проведення Першого форуму регіонів України та Білорусі. Про це повідомляється на сайті АП, передає УНН.
“Глави держав відзначили важливість належної підготовки до проведення у поточному році у Гомелі Першого форуму регіонів України та Білорусі. У цьому контексті йшлося про інтенсифікацію торгово-економічної та культурної складової міжрегіонального співробітництва”, — йдеться у повідомленні.
Також співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного українсько-білоруських відносин, зокрема розвиток двостороннього політичного діалогу та майбутні контакти на найвищому рівні.
Нагадаємо, білорусько-українські консультації між МЗС відбулися в Мінську 26 лютого.