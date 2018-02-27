Порошенко и Лукашенко обсудили проведение украинского-белорусского форума регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили проведение Первого форума регионов Украины и Беларуси. Об этом сообщается на сайте АП, передает УНН.
"Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси. В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества", - говорится в сообщении.
Также собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.
Напомним, белорусско-украинские консультации между МИД состоялись в Минске 26 февраля.