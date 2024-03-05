Популяризація здорового способу життя: на Київщині благодійники облаштували спортивну залу
Київ • УНН
Благодійники облаштували спортзал у Згурівській ОТГ Київської області завдяки конкурсу соціальних ініціатив, спрямованого на популяризацію здорового способу життя.
У межах конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" благодійний фонд "МХП-Громаді" та Згурівська ТГ облаштували спортивний зал, передає УНН із посиланням на МХП-Агро-С.
Деталі
Спортивний простір відкрили для жителів Згурівської ТГ.
"МХП-Агро-С, як соціально відповідальний бізнес та партнер громад, де веде свою діяльність, зацікавлений в організації комфортних умов для всі жителів населених пунктів. І створення просторів для занять спортом на Київщині – це частина нашої програми з популяризації здорового способу життя. Такий простір нещодавно відкрили для жителів Згурівської ТГ. Проєкт ми реалізували у співпраці із нашим стратегічним партнером - фондом "МХП-Громаді" та Згурівською ТГ у межах конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!", - йдеться у повідомленні.
За кошти з місцевого бюджету проведено капітальний ремонт будівлі, в якій реалізований проєкт. А на грантові кошти у сумі 100 тис. грн громада придбала тренажери.
За словами організаторів проєкту, зала стане центром оздоровчої, профілактично-лікувальної, просвітницької роботи для всіх верств населення Згурівської ТГ.
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Довідка
"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.