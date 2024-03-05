Популяризация здорового образа жизни: на Киевщине благотворители обустроили спортивный зал
Киев • УНН
Благотворители обустроили спортзал в Згуровской ОТГ Киевской области благодаря конкурсу социальных инициатив, направленного на популяризацию здорового образа жизни.
В рамках конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!" благотворительный фонд "МХП-Громаді" и Згуровская ТГ обустроили спортивный зал, передает УНН со ссылкой на МХП-Агро-С.
Детали
Спортивное пространство открыли для жителей Згуровской ТГ.
"МХП-Агро-С, как социально ответственный бизнес и партнер громад, где ведет свою деятельность, заинтересован в организации комфортных условий для всех жителей населенных пунктов. И создание пространств для занятий спортом на Киевщине - это часть нашей программы по популяризации здорового образа жизни. Такое пространство недавно открыли для жителей Згуровской ТГ. Проект мы реализовали в сотрудничестве с нашим стратегическим партнером - фондом "МХП-Громаді" и Згуровской ТГ в рамках конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно", - говорится в сообщении.
За средства из местного бюджета проведен капитальный ремонт здания, в котором реализован проект. А на грантовые средства в сумме 100 тыс. грн громада приобрела тренажеры.
По словам организаторов проекта, зал станет центром оздоровительной, профилактически-лечебной, просветительской работы для всех слоев населения Згуровской ТГ.
"Час діяти, Україно!": в Винницкой области возрождают гончарное ремесло9 февраля 2024, 11:50 • 17207 просмотров
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
Популяризация здорового образа жизни: на Киевщине благотворители обустроили спортивный зал
Благотворители обустроили спортзал в Згуровской ОТГ Киевской области благодаря конкурсу социальных инициатив, направленного на популяризацию здорового образа жизни.
Расстреляли и бросили умирать: сообщили о подозрении военным рф за убийство гражданского в Буче
Во время оккупации российские военнослужащие застрелили украинского мирного жителя в Буче, оставив его тело лежать более двух недель. Оккупантам сообщено о подозрении.
Потери достаточно серьезные: в ВМС прокомментировали уничтожение российского корабля "сергей котов"
Представитель ВМС Украины заявил, что потери в результате украинской атаки на российский корабль "сергей котов" были "достаточно серьезными". Возможно, также был уничтожен вражеский вертолет.
В ЕС встретились со спецпредставителем Китая: обсудили войну рф против Украины, высказали ожидания Пекину
ЕС обсудил войну россии против Украины со специальным представителем Китая Ли Хуэей и выразил обеспокоенность относительно экспорта товаров двойного назначения из Китая в россию, призвав Пекин противодействовать этому.
На Таврическом направлении ВСУ держат оборону, уничтожили 5 важных объектов врага - Тарнавский
Удерживая оборону на Таврическом направлении, украинские военные уничтожили 5 важных вражеских объектов.
ЕС договорился о сокращении отходов упаковки на 15% к 2040 году и планирует запретить пластиковые пакеты для соусов
ЕС согласовал предварительный пересмотр правил упаковки, который открывает путь к сокращению отходов на 15% к 2040 году и запрещает пластиковые пакеты для соусов и термоусадочную пленку в аэропортах, а также вводит общеевропейскую схему возврата бутылок.
По мнению 49% опрошенных украинцев, усиление контроля информации является ограничением свободы
Согласно опросу Киевского международного института социологии, 49% украинцев считают, что усиление государственного контроля за информацией в Интернете ограничит права и свободы граждан, что свидетельствует о снижении доверия к власти.
В Крыму прогремели мощные взрывы: россияне подняли в небо вертолеты
Местные жители в оккупированном Крыму слышали взрывы и видели российские вертолеты.
Представительство президента в АРК отреагировало на новые обыски в оккупированном Крыму
Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым осудило незаконные обыски и задержания мусульманских активистов и религиозных деятелей российскими властями в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество отреагировать на них.
НБУ оставил перечень системно важных банков без изменений: список
Национальный банк подтвердил, что перечень системно важных банков остался неизменным с 2023 года - 15 банков сохранили свой статус.