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Популяризация здорового образа жизни: на Киевщине благотворители обустроили спортивный зал

Популяризация здорового образа жизни: на Киевщине благотворители обустроили спортивный зал

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 11:54  •  6643 просмотра

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Благотворители обустроили спортзал в Згуровской ОТГ Киевской области благодаря конкурсу социальных инициатив, направленного на популяризацию здорового образа жизни.

В рамках конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!" благотворительный фонд "МХП-Громаді" и Згуровская ТГ обустроили спортивный зал, передает УНН со ссылкой на МХП-Агро-С.

Детали

Спортивное пространство открыли для жителей Згуровской ТГ.

"МХП-Агро-С, как социально ответственный бизнес и партнер громад, где ведет свою деятельность, заинтересован в организации комфортных условий для всех жителей населенных пунктов. И создание пространств для занятий спортом на Киевщине - это часть нашей программы по популяризации здорового образа жизни. Такое пространство недавно открыли для жителей Згуровской ТГ. Проект мы реализовали в сотрудничестве с нашим стратегическим партнером - фондом "МХП-Громаді" и Згуровской ТГ в рамках конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно", - говорится в сообщении.

За средства из местного бюджета проведен капитальный ремонт здания, в котором реализован проект. А на грантовые средства в сумме 100 тыс. грн громада приобрела тренажеры.

По словам организаторов проекта, зал станет центром оздоровительной, профилактически-лечебной, просветительской работы для всех слоев населения Згуровской ТГ.

"Час діяти, Україно!": в Винницкой области возрождают гончарное ремесло9 февраля 2024, 11:50 • 17207 просмотров

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
prao-mkhpПрАО МХП
ukrainaУкраина
vinnitsaВинница
kievКиев
Популяризація здорового способу життя: на Київщині благодійники облаштували спортивну залу
Promoting a healthy lifestyle: philanthropists equip a gym in Kyiv region
Новости по теме

Популяризация здорового образа жизни: на Киевщине благотворители обустроили спортивный зал

Благотворители обустроили спортзал в Згуровской ОТГ Киевской области благодаря конкурсу социальных инициатив, направленного на популяризацию здорового образа жизни.

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