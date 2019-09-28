Попрощатися з Жаком Шираком прилетять 30 світових лідерів, в тому числі і Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Як мінімум 30 світових лідерів відвідають службу з нагоди прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком, яка відбудеться 30 вересня в церкві Сен-Сюльпіс в Парижі. Серед них і президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-секретаря россійского президента Дмитра Пєскова, передає УНН.
На службі також будуть присутні близько тридцяти глав іноземних держав і урядів. Очікується прибуття президентів Італії Серджіо Маттарелла і Конго Дені Сассу Нгессо, ліванського прем'єра Саада Харірі, угорського прем'єра Віктора Орбана, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, глави Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і бельгійського прем'єра Шарля Мішеля.
Нагадаємо, що 26 вересня у Франції у віці 86 років помер експрезидент Франції Жак Ширак.