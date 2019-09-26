Помер колишній президент Франції Жак Ширак
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Колишній президент Франції Жак Ширак помер на 87-му році життя. Про це в четвер повідомили представники сім’ї французького політика агентству Agence France-Presse, передає УНН з посиланням також на видання Le Monde.
Жак Ширак очолював Францію протягом 12 років — з 1995 по 2007 роки.
За даними Le Monde, Ширак помер у четвер, 26 вересня, у віці 86 років. “Президент Жак Ширак мирно помер сьогодні вранці в колі своєї сім’ї”, — цитує Franceinfo слова чоловіка дочки Ширака Клод.
До цього він був прем’єр-міністром країни (1974–1976, 1986–1988) та упродовж 18 років був мером Парижа (1977–1995).
У 1995 році він офіційно визнав відповідальність французької держави за депортацію євреїв в роки Другої світової війни. У тому ж році, незважаючи на те що в молодості підписав Стокгольмську відозву проти атомної бомби, Ширак прийняв рішення про відновлення випробувань ядерної зброї (в 1996 році оголосив про їх закінчення).
У 1999 році підтримав військову операцію НАТО проти Югославії, але в 2003 році засудив вторгнення США в Ірак. При цьому зіткнувся з критикою з боку американських ЗМІ і з тиском французьких компаній, що мали інтереси в США, однак його позиція щодо Іраку отримала широку підтримку з боку французької громадської думки. Шираку належать такі ініціативи, як фінансування боротьби зі СНІДом за рахунок оподаткування міжнародних фінансових операцій, введення загальносвітового податку на авіаквитки (“податок солідарності”) для отримання коштів на боротьбу зі СНІДом в Африці (реалізовані низкою країн). За роки президентства Жака Ширака у Франції була скасована обов’язкова військова повинність, була розпочата пенсійна реформа і вжито заходів щодо скорочення державного боргу.
Під час президентсва Ширак: підтримував зниження податків, припинення цінового контролю, приватизацію та значно суворіше покарання злочинності й тероризму. Його економічна політика має елементи як підвищення, так і послаблення державного контролю.
#BREAKING Former French president Jacques Chirac has died: family pic.twitter.com/PY1Q8iYWvT— AFP news agency (@AFP) September 26, 2019