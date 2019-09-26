Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 годы.

По данным Le Monde, Ширак умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет.

“Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи”, — цитирует Franceinfo слова мужа дочери Ширака Клод.

В 1995 году он официально признал ответственность французского государства за депортацию евреев в годы Второй мировой войны. В том же году, несмотря на то что в молодости подписал Стокгольмское воззвание против атомной бомбы, Ширак принял решение о возобновлении испытаний ядерного оружия (в 1996 году объявил об их окончании).

В 1999 году поддержал военную операцию НАТО против Югославии, но в 2003 году осудил вторжение США в Ирак. При этом столкнулся с критикой со стороны американских СМИ и с давлением французских компаний, имевших интересы в США, однако его позиция по Ираку получила широкую поддержку со стороны французского общественного мнения. Шираку принадлежат такие инициативы, как финансирование борьбы со СПИДом за счет налогообложения международных финансовых операций, введение общемирового налога на авиабилеты (“налог солидарности”) для получения средств на борьбу со СПИДом в Африке (реализованы рядом стран). За годы президентства Жака Ширака во Франции была отменена обязательная воинская повинность, была начата пенсионная реформа и предприняты меры по сокращению государственного долга.

Во время президентства Ширак: поддерживал снижение налогов, прекращение ценового контроля, приватизации и значительно более суровое наказание преступности и терроризма. Его экономическая политика должна элементы как повышение, так и ослабление государственного контроля.

#BREAKING Former French president Jacques Chirac has died: family pic.twitter.com/PY1Q8iYWvT