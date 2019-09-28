Проститься с Жаком Шираком прилетят 30 мировых лидеров, в том числе и Путин

На службе также будут присутствовать около тридцати глав иностранных государств и правительств. Ожидается прибытие президентов Италии Серджио Маттареллы и Конго Дени Сассу Нгессо, ливанского премьера Саада Харири, венгерского премьера Виктора Орбана, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и бельгийского премьера Шарля Мишеля.

Напомним, что 26 сентября во Франции в возрасте 86 лет умер експрезидент Франции Жак Ширак.