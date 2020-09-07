Попри "червону зону": в Івано-Франківську планують з 14 вересня відкрити школи та дитсадки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Івано-Франківськ планує відкрити школи та дитячі садочки з 14 вересня попри те, що за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місто віднесено до “червоної зони” епідеміологічної небезпеки. Про це заявив міський голова Руслан Марцінків, передає кореспондент УНН.
“Сподіваємося, що у четвер все-таки буде переглянута „червона зона“ та з понеділка скасована. Є діюче рішення сесії міської ради, яке не є оскарженим..., і тому з понеділка все-таки, попри рішення Києва наші діти підуть у дитячі садочки та школи, бо вони мають право на повноцінне навчання”, — заявив Марцінків.
Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав деяким представникам місцевої влади, що, відповідно до чинного закону України, вони зобов’язані виконувати рішення комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо епідемічного зонування.
Нагадаємо, міська рада Івано-Франківська позивається до Кабінету міністрів України через віднесення міста до “червоної зони” карантину.
Також міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що з наступного тижня місто буде жити і працювати у звичному режимі, адже за рішенням сесії міської ради визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до “червоної зони”.
Як повідомлялося, в Україні оновили зони карантину.