Попри "червону зону": в Івано-Франківську планують з 14 вересня відкрити школи та дитсадки

“Сподіваємося, що у четвер все-таки буде переглянута „червона зона“ та з понеділка скасована. Є діюче рішення сесії міської ради, яке не є оскарженим..., і тому з понеділка все-таки, попри рішення Києва наші діти підуть у дитячі садочки та школи, бо вони мають право на повноцінне навчання”, — заявив Марцінків.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав деяким представникам місцевої влади, що, відповідно до чинного закону України, вони зобов’язані виконувати рішення комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо епідемічного зонування.

Нагадаємо, міська рада Івано-Франківська позивається до Кабінету міністрів України через віднесення міста до “червоної зони” карантину.

Також міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що з наступного тижня місто буде жити і працювати у звичному режимі, адже за рішенням сесії міської ради визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до “червоної зони”.

Як повідомлялося, в Україні оновили зони карантину.