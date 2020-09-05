Степанов нагадав, що місцева влада зобов’язана виконувати рішення щодо зон карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав деяким представникам місцевої влади, що відповідно до чинного закону України вони зобов’язані виконувати рішення комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо епідемічного зонування. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Адаптивний карантин — це ідеальний баланс, який ми знайшли й це наша стратегія щодо запобігання розповсюдження COVID-19, коли ми рахуємо виключно від залежності епідеміологічної ситуації в конкретному місті або районі, не закриваючи всю країну, не закриваючи всю область, тому що ситуація різна. Я зараз чую від деяких представників місцевої влади, що вони не погоджуються, що вони не будуть виконувати. Хочу нагадати, по-перше, що в Україні є чітко діючий закон, тому ви зобов’язані виконувати ті рішення, які відповідно до компетенції видаються комісією ТЕБ та НС”, — розповів Степанов.
Міністр наголосив, що, по-друге, МОЗ максимально комунікуємо та розповідає у який спосіб обраховується віднесення до зон.
Нагадаємо, міська рада Івано-Франківська позивається до Кабінету міністрів України через віднесення міста до “червоної зони” карантину.
Також міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що з наступного тижня місто буде жити і працювати у звичному режимі, адже за рішенням сесії міської ради визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до “червоної зони”.
Як повідомлялося, в Україні оновили зони карантину.