Степанов нагадав, що місцева влада зобов’язана виконувати рішення щодо зон карантину

“Адаптивний карантин — це ідеальний баланс, який ми знайшли й це наша стратегія щодо запобігання розповсюдження COVID-19, коли ми рахуємо виключно від залежності епідеміологічної ситуації в конкретному місті або районі, не закриваючи всю країну, не закриваючи всю область, тому що ситуація різна. Я зараз чую від деяких представників місцевої влади, що вони не погоджуються, що вони не будуть виконувати. Хочу нагадати, по-перше, що в Україні є чітко діючий закон, тому ви зобов’язані виконувати ті рішення, які відповідно до компетенції видаються комісією ТЕБ та НС”, — розповів Степанов.

Міністр наголосив, що, по-друге, МОЗ максимально комунікуємо та розповідає у який спосіб обраховується віднесення до зон.

Нагадаємо, міська рада Івано-Франківська позивається до Кабінету міністрів України через віднесення міста до “червоної зони” карантину.

Також міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що з наступного тижня місто буде жити і працювати у звичному режимі, адже за рішенням сесії міської ради визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до “червоної зони”.



Як повідомлялося, в Україні оновили зони карантину.



