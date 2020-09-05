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Степанов нагадав, що місцева влада зобов’язана виконувати рішення щодо зон карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав деяким представникам місцевої влади, що відповідно до чинного закону України вони зобов’язані виконувати рішення комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо епідемічного зонування. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов нагадав, що місцева влада зобов’язана виконувати рішення щодо зон карантину

“Адаптивний карантин — це ідеальний баланс, який ми знайшли й це наша стратегія щодо запобігання розповсюдження COVID-19, коли ми рахуємо виключно від залежності епідеміологічної ситуації в конкретному місті або районі, не закриваючи всю країну, не закриваючи всю область, тому що ситуація різна. Я зараз чую від деяких представників місцевої влади, що вони не погоджуються, що вони не будуть виконувати. Хочу нагадати, по-перше, що в Україні є чітко діючий закон, тому ви зобов’язані виконувати ті рішення, які відповідно до компетенції видаються комісією ТЕБ та НС”, — розповів Степанов.

Міністр наголосив, що, по-друге, МОЗ максимально комунікуємо та розповідає у який спосіб обраховується віднесення до зон.

Нагадаємо, міська рада Івано-Франківська позивається до Кабінету міністрів України через віднесення міста до “червоної зони” карантину.

Також міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що з наступного тижня місто буде жити і працювати у звичному режимі, адже за рішенням сесії міської ради визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до “червоної зони”.

Як повідомлялося, в Україні оновили зони карантину.

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