Степанов напомнил, что местные власти обязаны выполнять решение о зонах карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил некоторым представителям местной власти, что согласно действующему закону Украины они обязаны выполнять решения комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по эпидемическому зонированию. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Адаптивный карантин - это идеальный баланс, который мы нашли и это наша стратегия по предотвращению распространения COVID-19, когда мы считаем исключительно от зависимости эпидемиологической ситуации в конкретном городе или районе, не закрывая всю страну, не закрывая всю область, так как ситуация разная. Я сейчас слышу от некоторых представителей местной власти, что они не соглашаются, что они не будут выполнять. Хочу напомнить, во-первых, что в Украине четко действующий закон, поэтому вы обязаны выполнять те решения, которые в соответствии с компетенцией выдаются комиссией ТЭБ и ЧС", - рассказал Степанов.
Министр отметил, что, во-вторых, МЗ максимально общаются и рассказывает каким образом рассчитывается отнесения к зонам.
Напомним, городская рада Ивано-Франковска подала иск на Кабинет министров Украины из-за отнесения города к "красной зоне" карантина.
Также городской глава Тернополя Сергей Надал заявил, что со следующей недели город будет жить и работать в обычном режиме, ведь по решению сессии городской рады признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в "красную зону".
Как сообщалось, в Украине обновили зоны карантина.