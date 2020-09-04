У Тернополі вважають незаконною постанову уряду щодо карантину, місто житиме у звичному режимі

"Будемо захищати конституційне право дітей на навчання і тернополян на працю. Тернопіль наступного тижня буде жити і працювати у звичайному режимі, дотримуючись протиепідемічних заходів. Ми не допустимо транспортної та економічної блокади нашого міста. Не дозволимо уряду аматорів та експериментаторів паралізувати життя двохсоттисячного міста", - написав Надал.

За його словами, на сьогодні у місті діє рішення сесії Тернопільської міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до “червоної зони”.

"Рішення міської ради не опротестовано жодним урядовим органом у судовому порядку. Більше того, Міністр кабінету міністрів під час одного з телеефірів визнав правомірність рішення сесії міської ради", - додав Надал.

Так, згідно цього рішення:

- громадський транспорт продовжує працювати у режимі спецрейсів;

- місто повністю забезпечує можливість дітей навчатися у школах і ходити у садочки;

- підприємці працюють на території міста з дотриманням протиепідемічних вимог;

- до поліції звернулися з проханням і рекомендацією не складати "протоколів" щодо підприємців на підставі незаконної постанови уряду.

"Відповідно до нещодавнього рішення Конституційного суду, Кабмін не має права встановлювати карантинні обмеження, які обмежують конституційні права і свободи людини та громадянина. Прошу тернополян неухильно дотримуватися заходів безпеки. Зокрема, носіння маски у приміщеннях, використання антисептиків, дотримання соціальної дистанції", - додав міський голова.

Нагадаємо, Комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій оновила рівні епідемічної небезпеки. До червоної зони потрапили кілька районів Тернопільської області.