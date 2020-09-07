Несмотря на "красную зону": в Ивано-Франковске планируют с 14 сентября открыть школы и детсады
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Ивано-Франковск планирует открыть школы и детские сады с 14 сентября, несмотря на то, что по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций город отнесен к "красной зоне" эпидемиологической опасности. Об этом заявил городской голова Руслан Марцинкив, передает корреспондент УНН.
"Надеемся, что в четверг все-таки будет пересмотрена "красная зона" и с понедельника отменена. Есть действующее решение сессии городского совета, что не является обжалованым ... и поэтому с понедельника все-таки, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценную учебу", - заявил Марцинкив.
Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов напомнил некоторым представителям местной власти, что, согласно действующему закону Украины, они обязаны выполнять решения комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по эпидемическому зонированию.
Напомним, городской совет Ивано-Франковска подал иск к Кабинету министров Украины из-за отнесения города к "красной зоне" карантина.
Также городской председатель Тернополя Сергей Надал заявил, что со следующей недели город будет жить и работать в обычном режиме, ведь по решению сессии городского совета признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в "красную зону".
Как сообщалось, в Украине обновили зоны карантина.