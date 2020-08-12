Попри багатомільйонні податкові борги обленерго Суркісів оновило автопарк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. "Запоріжжяобленерго" придбало два нових автомобілі загальною вартістю близько 1 млн грн. Про це свідчать дані порталу державних закупівель ProZorro, передає УНН.
Відповідний тендер компанія "Запоріжжяобленерго" провела на початку липня поточного року. За результатами тендеру, договір був укладений з "Богдан-Авто Запоріжжя" на поставку двох іномарок Great Wall Haval H6 за ціною 489 тисяч гривень кожна.
При цьому, нагадаємо, що "Запоріжжяобленерго" має понад 700 млн грн податкового боргу, і компанія роками не платить за електроенергію. З цієї причини підприємство було оштрафоване на 114,8 тис. грн.
Окрім іншого, співробітники обленерго не отримують розрахунок за звільнення і зарплати. Про це, зокрема, сказано в судових постановах.
Уточнимо, що міноритарними власниками "Запоріжжяобленерго" є українські олігархи - брати Суркіси. На пов'язану з ними компанію Lex Perfecta (Кіпр) записано 16,52% підприємства.
Нагадаємо, Григорій Суркіс за підсумками 2019 року задекларував найдорожчий автомобіль серед нардепів - Mercedes-Benz Maybach S650 2018, дев'ять годинників Rolex і мільйони на рахунках.